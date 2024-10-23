Названы самые популярные у фальшивомонетчиков банкноты

ЦБ: в III квартале в РФ чаще всего подделывали пятитысячные банкноты

В III квартале в России обнаружили 2 тысячи 57 поддельных денежных знаков Банка России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года их число снизилось на 33,77 процента.

Отмечается, что за указанное время выявили следующее количество поддельных банкнот: 1 254 пятитысячных, 630 номиналом 1000 рублей, 101 двухтысячная банкнота. Пятидесятирублевых фальшивок оказалось всего две. Кроме того, обнаружили десять фальшивых монет номиналом 10 рублей и 13 номиналом пять.

Также выявили 251 поддельную банкноту иностранных государств. Большая часть — доллары (165 штук). Фальшивых евро насчитали 83 штуки. Кроме того, нашлось три ненастоящих юаня.

В конце февраля сообщалось, что в 2023 году количество поддельных денег упало почти в два раза. Чаще всего подделки фальшивки попадались в Центральном федеральном округе, а реже всего — на Дальнем Востоке.