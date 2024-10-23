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20:36, 23 октября 2024Экономика

Названы способы избавиться от опасного вредителя на даче

«БелНовости»: избавиться от медведки на даче поможет приманка

Фото: JorritvWamelimage / Wikimedia

Избавиться от медведки на огороде поможет приманка или химические препараты. О том, как обезопасить участок от этого вредителя, дачникам рассказали эксперты портала «БелНовости».

В случае с приманкой нужно сделать небольшое отверстие в почве и положить туда куски картофеля или моркови. Затем ямку следует засыпать землей. Запах овощей привлечет медведок, после чего их можно будет выкопать и уничтожить.

В борьбе с насекомым помогут также различные инсектициды и яды. Однако следует помнить, что такие средства зачастую опасны для животных и растений, поэтому перед применением стоит внимательно ознакомиться с инструкцией. Кроме того, можно использовать биологические методы. В том числе это нематоды, паразитирующие на личинках вредителей, или насекомые-хищники.

Ранее агроном Октябрина Ганичкина призвала дачников избавиться от паутинного клеща до наступления зимы. Это поможет получить качественный и здоровый урожай в будущем.

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      Александра Качан
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