Обещавшая снять порчу с россиянки женщина отправилась в колонию за мошенничество

Суд в Волжском дал 4 года колонии гадалке, обманувшей 20 россиян на 3 млн рублей

Волжский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима 42-летнюю местную жительницу, которая предлагала услуги гадалки и обманула 20 россиян на общую сумму три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Женщину признали виновной в мошенничестве.

По версии следствия, злоумышленница в социальных сетях предлагала оказание эзотерических услуг для улучшения финансового положения, состояния здоровья и решения проблем в личной жизни клиентов. Всего за период с июля 2021 года по апрель 2023-го она успела обмануть 20 человек, проживающих в различных субъектах России, на сумму более трех миллионов рублей.

В частности, одна из потерпевших перевела гадалке 1,4 миллиона рублей за приворот возлюбленного и снятие порчи. После получения денег осужденная перестала выходить с ней на связь.

Ранее в Тюмени силовики задержали местную гадалку, которая писала клиентке от лица привороженного мужчины и вымогала у нее деньги.