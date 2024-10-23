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19:54, 23 октября 2024Бывший СССР

Остановку бронирования работников предприятий на Украине объяснили

На Украине остановили бронирование сотрудников предприятий из-за роста их числа

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Кабмин Украины остановил бронирование от мобилизации сотрудников предприятий работодателями через приложение «Дия» (аналог российских «Госуслуг») до 15 ноября из-за резкого роста их числа. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что такое решение могло быть принято после того, как президенту Украины Владимиру Зеленскому показали данные, по которым число забронированных украинцев за последние месяцы резко возросло и достигло 1,5 миллиона человек. После этого глава государства мог дать отмашку остановить бронирование и проверить предприятия с целью отобрать у них право на бронь для сотрудников.

Как рассказал источник издания в правительстве, число забронированных работников планируется уменьшить на миллион человек, а тех, кто лишится брони, отправить в территориальные центры комплектования для последующей мобилизации.

«Логика очень простая. В стране есть полтора миллиона человек, которые получили бронь. Они все обновили данные в "Резерве+". Более того, известно место их работы. То есть у военкомов по ним на руках есть вся информация, чтоб выписать повестки и попытаться мобилизовать. Но для этого нужно лишить фирмы права на бронь, что сейчас и будут делать массово», — рассказал собеседник «Страны».

Об остановке бронирования работников предприятий от мобилизации на Украине стало известно 20 октября. Планируется, что украинские территориальные центры комплектования проведут аудит забронированных военнообязанных и выяснят, как много из них получили соответствующие документы незаконно.

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      Александр Курбатов
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