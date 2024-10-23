Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 23 октября 2024Бывший СССР

Пашинян оценил участие в саммите БРИКС

Пашинян назвал участие в саммите БРИКС важным для Армении

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите БРИКС, который проходит в Казани, важно для республики. Об этом политик заявил в ходе правительственного часа в парламенте республики, передает РИА Новости.

Пашинян подчеркнул, что саммит посвящен проблемам Глобального Юга и его повестка напрямую касается Армении. Он добавил, что Ереван сможет представить в Казани свой проект запуска региональных транспортных коммуникаций «Перекресток мира».

«Я получил приглашение лично от президента РФ и принял это приглашение. Думаю, что мое присутствие [на саммите] важно для Республики Армения», — сказал глава армянского правительства. Кроме того, он также отметил, что недавно участвовал в различных мероприятиях, в частности заседании Генассамблеи ООН и саммите Франкофонии.

Ранее Пашинян назвал сережку в ухе и кебаб причинами миграции из Армении. Такие выводы он сделал после общения с армянскими эмигрантами в Европе.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В столице Турции совершен теракт

      Алеся Кафельникова раскрыла причину возможного завершения карьеры

      Тренера по фигурному катанию отказались пустить в Россию из-за украинского паспорта

      Звезда «Кадетства» задолжал крупную сумму по алиментам

      В Роскомнадзоре заявили о падении трафика у YouTube

      Орбан заявил о нежелании Венгрии быть марионеткой Евросоюза

      В отношении взятых в плен украинских военных возбудили дело за преступления под Курском

      Популярная блогерша сравнила сдачу на права в России и в США

      Россиянин угодил в оставленную коммунальщиками яму

      В Анкаре ликвидировали двух напавших на объект аэрокосмической компании террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше