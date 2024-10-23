Пашинян оценил участие в саммите БРИКС

Пашинян назвал участие в саммите БРИКС важным для Армении

Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите БРИКС, который проходит в Казани, важно для республики. Об этом политик заявил в ходе правительственного часа в парламенте республики, передает РИА Новости.

Пашинян подчеркнул, что саммит посвящен проблемам Глобального Юга и его повестка напрямую касается Армении. Он добавил, что Ереван сможет представить в Казани свой проект запуска региональных транспортных коммуникаций «Перекресток мира».

«Я получил приглашение лично от президента РФ и принял это приглашение. Думаю, что мое присутствие [на саммите] важно для Республики Армения», — сказал глава армянского правительства. Кроме того, он также отметил, что недавно участвовал в различных мероприятиях, в частности заседании Генассамблеи ООН и саммите Франкофонии.

Ранее Пашинян назвал сережку в ухе и кебаб причинами миграции из Армении. Такие выводы он сделал после общения с армянскими эмигрантами в Европе.