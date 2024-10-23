Переработка нефти в России упала до минимума за два года

Bloomberg: поставки сырой нефти из России растут на фоне минимальной переработки

По итогам недели, завершившейся 20 октября, средний объем экспорта российской нефти за четыре последние недели (лучше всего демонстрирует динамику поставок) вырос на 140 тысяч баррелей в сутки, до 3,47 миллиона, что стало максимумом с конца июня. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет Bloomberg.

По данным издания, тенденция наблюдается на фоне падения объемов переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) до минимума более чем за два года. В последний раз такой уровень наблюдался в мае 2022 года.

Поводом для снижения переработки сырья стал сезон ремонтов на предприятиях. Рост экспорта обеспечило перенаправление в него объемов нефти, невостребованных НПЗ.

Экспорт в Азию достиг самого высокого уровня за последние пять месяцев, в общей сложности туда уходит 95 процентов российской нефти, отправляемой за рубеж по морю. В связи с этим обстоятельством стоимость поставок за последние 28 дней выросла с 1,52 миллиарда долларов в неделю до 1,59 миллиарда — самый высокий показатель с середины августа.

В то же время в последнюю неделю экспортная цена российского сорта Urals в портах Балтийского моря упала на 4,8 доллара за баррель, в портах Черного — на 5,1 доллара, а сорт ESPO, поставляемый с Дальнего Востока, подешевел на 2,9 доллара.

Ранее сообщалось, что Россия удерживает статус главного поставщика нефти Индии, ее доля в общем объеме импорта составляет 39 процентов. Главной причиной лидерства остается привлекательная стоимость энергоресурсов.