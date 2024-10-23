Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе

Пилотов летевшего из Ташкента в Москву самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета авиакомпании Uzbekistan Airways с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Ташкента в Москву Airbus A320 в понедельник, 21 октября. На высоте примерно 2,1 тысячи метров экипаж доложил о попытке освещения кабины пилотов лазером зеленого цвета со стороны города Чехов.

Отмечается, что на безопасность полета случившееся не повлияло. Командир воздушного судна решил продолжить выполнение рейса. В результате лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Ранее следовавший в Москву самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за массовой драки на борту. Один из пассажиров начал дебоширить в салоне воздушного судна, оскорблял попутчиков и провоцировал на конфликт членов экипажа.