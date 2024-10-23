Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о желании остаться в России

РИА Новости: пленный военнослужащий ВСУ заявил о желании остаться в России

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Яков Дорожеченко рассказал о желании остаться в России и отказался от обмена. Видео с ним публикует РИА Новости.

«Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал — нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь», — рассказал пленный.

Он добавил, что попал в ряды украинской армии из мест заключения и что командование ВСУ использует таких, как он, чтобы «заткнуть на фронте дыры».

Ранее солдаты 143-й пехотной бригады ВСУ, находящейся на харьковском направлении, заявили о своем желании оставить позиции. В пророссийском подполье рассказали, что в подразделении не хватает офицеров, БПЛА и боеприпасов, а в некоторых частях процветает дезертирство.