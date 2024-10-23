Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:29, 23 октября 2024Бывший СССР

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о желании остаться в России

РИА Новости: пленный военнослужащий ВСУ заявил о желании остаться в России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Яков Дорожеченко рассказал о желании остаться в России и отказался от обмена. Видео с ним публикует РИА Новости.

«Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал — нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь», — рассказал пленный.

Он добавил, что попал в ряды украинской армии из мест заключения и что командование ВСУ использует таких, как он, чтобы «заткнуть на фронте дыры».

Ранее солдаты 143-й пехотной бригады ВСУ, находящейся на харьковском направлении, заявили о своем желании оставить позиции. В пророссийском подполье рассказали, что в подразделении не хватает офицеров, БПЛА и боеприпасов, а в некоторых частях процветает дезертирство.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал назвал решающий месяц для СВО

      На Украине рассказали о продвижении Российской армии

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе

      Состояние режиссера «Гардемаринов» ухудшилось

      На Западе резко отреагировали на слова главы Минфина Британии о Путине

      Власти раскрыли подробности о стрельбе в школе на Ямале

      По факту стрельбы в российской школе возбудили уголовное дело

      Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

      Жена Стрелкова заявила о распространяемом про мужа фейке

      Захарова назвала истерикой реакцию Киева на приезд Гутерриша в Казань

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше