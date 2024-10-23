Пленный ВСУ Грачев заявил, что сослуживцы оставили его на два месяца в блиндаже

Украинский военнопленный Владимир Грачев сообщил, что сослуживцы бросили его в блиндаже на два месяца. Первую помощь солдат получил от российских бойцов, признался он РИА Новости.

Грачев поведал, что получил ранение, и на протяжении двух месяцев он лежал в блиндаже, пропитание ему предоставляли проходившие мимо отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Я говорю: "помогите меня отнести", они говорят: "тебе сказали, вот ты и лежи", так никто не забрал», — рассказал пленный.

Первую медицинскую помощь украинскому бойцу оказали четверо российских военных, которые зашли в блиндаж. Они вынесли Грачева в тыл. Затем военные медики провели операцию. «Я безумно благодарен, спасли меня, врачи сказали, что я мог потерять ногу», — отметил собеседник агентства.

Ранее солдаты 143-й пехотной бригады ВСУ, находящейся на харьковском направлении, заявили о своем желании оставить позиции. В подполье рассказали, что в подразделении не хватает офицеров, БПЛА и боеприпасов, а в некоторых частях процветает дезертирство.