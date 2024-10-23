Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:33, 23 октября 2024Силовые структуры

По факту расправы над россиянином в массовой поножовщине возбуждено дело

В Нижнем Новгороде СК расследует убийство мужчины и покушение на троих человек

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Нижнем Новгороде расследуется дело о расправе над мужчиной и покушении на жизнь еще троих человек в результате массовой поножовщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Все фигуранты задержаны. Им предъявлено обвинение по по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Они арестованы.

По данным следствия, преступление произошло 10 октября на Радужной улице. Тогда во время массовой драки мужчина нанес множественные ножевые ранения молодому человеку. Он был госпитализирован. От полученных ран он не выжил. Кроме того, двое других участников нанесли ножевые ранения еще трем пострадавшим. Они также были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. О ходе расследования дела будет доложено в центральный аппарат СК России.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области следователи завели уголовное дело после массовой драки мигрантов и россиян, работающих в местном магазине.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Вы идиотка». На Западе раскритиковали главу Минфина Британии из-за слов о Путине и новой помощи Киеву

      Труп выпал из катафалка посреди дороги

      Путин предложил сформировать список государств-партнеров БРИКС

      Россиянам отсоветовали брать ипотеку

      Раскрыта полезная для здоровья ежедневная норма кофе

      Разработан новый препарат для лечения рака

      В России одобрили закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

      По факту расправы над россиянином в массовой поножовщине возбуждено дело

      В рамках дела бывшего адвоката Пашаева задержали его сослуживца

      МЧС Приморья опровергло информацию об угрозе цунами на Дальнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше