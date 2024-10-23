По факту расправы над россиянином в массовой поножовщине возбуждено дело

В Нижнем Новгороде СК расследует убийство мужчины и покушение на троих человек

В Нижнем Новгороде расследуется дело о расправе над мужчиной и покушении на жизнь еще троих человек в результате массовой поножовщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Все фигуранты задержаны. Им предъявлено обвинение по по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Они арестованы.

По данным следствия, преступление произошло 10 октября на Радужной улице. Тогда во время массовой драки мужчина нанес множественные ножевые ранения молодому человеку. Он был госпитализирован. От полученных ран он не выжил. Кроме того, двое других участников нанесли ножевые ранения еще трем пострадавшим. Они также были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. О ходе расследования дела будет доложено в центральный аппарат СК России.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области следователи завели уголовное дело после массовой драки мигрантов и россиян, работающих в местном магазине.