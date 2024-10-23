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10:03, 23 октября 2024Силовые структуры

По факту стрельбы в российской школе возбудили уголовное дело

В ЯНАО возбудили уголовное дело по факту стрельбы в школе в Губкинском

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в школе в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статьям 293 («Халатность») и 238 («Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности») УК РФ. Следователи дадут оценку работе руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении.

22 октября один из учеников пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил из него. В результате пострадал один учащийся — ему диагностировали ушиб пальца на ноге.

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