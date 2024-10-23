В российском городе подросток пришел в школу с пистолетом и выстрелил из него

В ЯНАО подросток пришел в школу с пистолетом и выстрелил из него

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил из него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 22 октября. В результате один из школьников получил ушиб пальца ноги.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства.

6 сентября неизвестный открыл стрельбу около школы №66 в Красноярске. Позднее сообщалось, что мужчина просто решил пострелять по воробьям.