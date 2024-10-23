Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 23 октября 2024Силовые структуры

В российском городе подросток пришел в школу с пистолетом и выстрелил из него

В ЯНАО подросток пришел в школу с пистолетом и выстрелил из него

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил из него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 22 октября. В результате один из школьников получил ушиб пальца ноги.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства.

6 сентября неизвестный открыл стрельбу около школы №66 в Красноярске. Позднее сообщалось, что мужчина просто решил пострелять по воробьям.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал назвал решающий месяц для СВО

      На Украине рассказали о продвижении Российской армии

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе

      Состояние режиссера «Гардемаринов» ухудшилось

      На Западе резко отреагировали на слова главы Минфина Британии о Путине

      Власти раскрыли подробности о стрельбе в школе на Ямале

      По факту стрельбы в российской школе возбудили уголовное дело

      Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

      Жена Стрелкова заявила о распространяемом про мужа фейке

      Захарова назвала истерикой реакцию Киева на приезд Гутерриша в Казань

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше