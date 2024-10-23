Под Москвой неопознанный беспилотник упал во дворе жилого дома

В Подмосковье БПЛА упал во дворе жилого дома

В Московской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал по дворе жилого дома. Об этом очевидцы сообщили News.ru. Фотографии дрона опубликованы в Telegram-канале издания.

На снимках видны элементы фюзеляжа и другие фрагменты беспилотника. Они лежат на расстоянии друг от друга и частично покрыты копотью.

Фрагменты дрона упали на территорию деревень Дьяково и Денежниково Раменского городскому округа. О пострадавших не сообщается. Сведений о принадлежности БПЛА также нет.

В ночь на 23 октября четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью. Глава региона Василий Голубев сообщил об их принадлежности Украине. Пострадавших нет.