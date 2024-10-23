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03:35, 23 октября 2024Россия

Над российским регионом уничтожили четыре беспилотника

Губернатор Голубев: над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что регион подвергся атаке около полуночи. По предварительным данным, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

Во вторник, 22 октября, украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль на участке трасы Черемошное — Октябрьский в Белгородской области. В результате пострадал мужчина, он получил осколочные ранения рук и ног, а также возможный перелом предплечья.

В тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще три населенных пункта Белгородской области. В одном из них пожар, начавшийся в результате взрыва дрона, полностью уничтожил легковой автомобиль.

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      Марина Совина
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