Над российским регионом уничтожили четыре беспилотника

Губернатор Голубев: над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника

Над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что регион подвергся атаке около полуночи. По предварительным данным, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

Во вторник, 22 октября, украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль на участке трасы Черемошное — Октябрьский в Белгородской области. В результате пострадал мужчина, он получил осколочные ранения рук и ног, а также возможный перелом предплечья.

В тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще три населенных пункта Белгородской области. В одном из них пожар, начавшийся в результате взрыва дрона, полностью уничтожил легковой автомобиль.