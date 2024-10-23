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05:21, 23 октября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об открытии Украиной нового крематория в Николаеве

Подпольщик Лебедев: Украина открыла новый крематорий в Николаеве

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Украина открыла новый крематорий в Николаеве, в который свозят погибших на херсонском направлении. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«А также запечатанные мешки, в которых, по свидетельствам медиков, трупы без органов», — утверждает подпольщик. Он также добавил, что на николаевских кладбищах закончились свободные места. В связи с этим бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) хоронят в уже оплаченных могилах, отметил подпольщик.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о развернутом ВСУ мобильном крематории в Миньковке под Артемовском. По его словам, крематорий расположили в лесистой местности, на удалении от основных дорог. «Подвоз тел идет как на тяжелом грузовом транспорте, так и на пикапах», — заявил он.

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      Марина Совина
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