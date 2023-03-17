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09:18, 17 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о развернутом под Артемовском мобильном крематории ВСУ

Андрей Марочко заявил о развернутом ВСУ мобильном крематории в Миньковке под Артемовском

Фото: Lisi Niesner / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули мобильный крематорий у села Миньковка под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, крематорий расположили в лесистой местности, на удалении от основных дорог. «Подвоз тел идет как на тяжелом грузовом транспорте, так и на пикапах», — заявил он.

Ранее пленный боец третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк рассказал, что украинские власти обманывают семьи погибших и не забирают тела, чтобы не выплачивать компенсации.

По словам главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, за месяц боев в Артемовске ВСУ потеряли до 11 тысяч человек убитыми.

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Алевтина Запольская
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