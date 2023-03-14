Пленный рассказал об обмане семей погибших солдат ВСУ властями Украины

Украинский пленный Тарасюк: Киев часто не выплачивает семьям погибших солдат компенсации

Украинские власти часто обманывают семьи погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), не выплачивая причитающиеся им компенсации, заявил попавший в российский плен боец третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк. Его слова приводит РИА Новости.

По словам плененного под Артемовском солдата ВСУ, именно такой сценарий и произошел с его убитым товарищем. Он также рассказал, что после артиллерийских ударов украинское командование не забирает тела бойцов.

«На счет погибших. У нас их очень большое количество, и их никто пока не забирает. Когда еще отрабатывает артиллерия и попадает, естественно, по трупам, то от них ничего не остается. Их записывают в "пропавшие без вести" и ничего не выплачивают», — сообщил Тарасюк.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска. По его словам, оно должно пройти в четыре удара.