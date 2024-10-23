Погоню за украинским безэкипажным катером в Черном море сняли на видео

Охоту за украинским безэкипажным катером сняли на видео с борта вертолета

Охоту за украинским безэкипажным катером (БЭК) сняли на видео. Кадры с борта вертолета опубликовал Telegram-канал Russian Aviation.

На кадрах российские военнослужащие преследуют на вертолете БЭК в дневное время. Во время погони катер маневрирует, что вынуждает пилота резко менять направление движения. В это время стрелок ведет огонь по катеру из бортового пулемета.

Telegram-канал «ЧП / Крым» уточняет, что видео снято в Черном море.

23 октября Минобороны России сообщило об уничтожении четырех БЭК в Черном море. Украинские войска используют начиненные взрывчаткой катера для ударов по кораблям и портовой инфраструктуре.