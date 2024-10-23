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19:41, 23 октября 2024Россия

Погоню за украинским безэкипажным катером в Черном море сняли на видео

Охоту за украинским безэкипажным катером сняли на видео с борта вертолета

Кадр: Telegram-канал Russian Aviation

Охоту за украинским безэкипажным катером (БЭК) сняли на видео. Кадры с борта вертолета опубликовал Telegram-канал Russian Aviation.

На кадрах российские военнослужащие преследуют на вертолете БЭК в дневное время. Во время погони катер маневрирует, что вынуждает пилота резко менять направление движения. В это время стрелок ведет огонь по катеру из бортового пулемета.

Telegram-канал «ЧП / Крым» уточняет, что видео снято в Черном море.

23 октября Минобороны России сообщило об уничтожении четырех БЭК в Черном море. Украинские войска используют начиненные взрывчаткой катера для ударов по кораблям и портовой инфраструктуре.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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