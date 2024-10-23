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11:51, 23 октября 2024Бывший СССР

Помощник президента России прокомментировал планы Зеленского по конфликту

Помощник президента РФ Ушаков: у Зеленского нет плана переговоров
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков . Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский представил западным союзникам «план победы», однако плана переговоров у него нет. Инициативу украинского лидера по конфликту прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а "план победы"», — заявил Ушаков. Произнося эту фразу, в конце он улыбнулся.

Помощник президента России также указал, что название инициативы много говорит о намерениях украинской власти в отношении конфликта.

Ранее Ушаков рассказал об общении президента на тему Украины с лидерами стран БРИКС. По его словам, по итогам саммита будет подготовлена декларация организации по украинской проблематике, ее положения уже согласованы.

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      Глеб Палехов
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