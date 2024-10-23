Популярная блогерша сравнила сдачу на права в России и в США

Блогерша Мадрид заявила, что в России сдать на права сложнее, чем в США

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) сравнила сдачу на права в США и в России. В своем видео, доступном на YouTube, она заявила, что в ее родной стране труднее получить водительское удостоверение, чем в Соединенных Штатах.

Шабашова рассказала, что готовилась к сдаче на права в США на протяжении двух недель. По ее словам, для этого она несколько раз прочитала справочник по вождению.

Мадрид рассказала, что в первый раз у нее не приняли сопроводительные документы, потому что они были неправильно оформлены. Однако во второй раз она исправила ошибки и была допущена к сдаче. По ее словам, экзамен состоял из 45 вопросов. Блогерша сдала теоретический тест с первой попытки, допустив около пяти ошибок. После этого ей дали разрешение на то, чтобы она взяла частные уроки вождения.

Шабашова заявила, что по возвращении в Россию также попыталась сдать на права. Она отметила, что в теоретической части было 20 вопросов, при этом допустить можно только две ошибки. При этом, пожаловалась блогерша, в этом экзамене было много вопросов, мало относящихся к реальной практике вождения. Например, Мадрид спросили, как должен выглядить знак, предупреждающий о гужевой повозке. «Я *** [знаю]? У меня лошади даже нет, какие гужевые повозки?» — посетовала она.

Ранее Мадрид раскрыла стоимость жизни в США. По ее словам, квартира-студия обходится ей в среднем 224 тысячи рублей в месяц.