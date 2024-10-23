Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

S7 Airlines запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Российская авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Акция продлится два дня — 23 и 24 октября. Улететь по купленным билетам путешественники смогут с 28 октября. В распродаже принимают участие популярные туристические и курортные направления.

Так, в частности, туристы смогут отправиться из Новосибирска в Барнаул от 2,5 тысячи рублей, из Новосибирска в Томск — от 2,1 тысячи рублей, из Москвы в Казань — от 4 тысяч рублей, из Москвы в Санкт-Петербург — от 4,5 тысячи рублей.

Более того, акция распространяется и на зарубежные рейсы. Из Иркутска в Пекин удастся улететь от 12,9 тысячи рублей, в Шанхай — от 14,7 тысячи рублей, из Москвы в Анталью — от 15 тысяч рублей.

Ранее российские курортные отели анонсировали скидки к «черной пятнице». К примеру, дисконт до 50 процентов предложила компания «Ателика».