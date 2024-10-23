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14:35, 23 октября 2024Путешествия

Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

S7 Airlines запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российская авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу билетов со скидками до 50 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Акция продлится два дня — 23 и 24 октября. Улететь по купленным билетам путешественники смогут с 28 октября. В распродаже принимают участие популярные туристические и курортные направления.

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Так, в частности, туристы смогут отправиться из Новосибирска в Барнаул от 2,5 тысячи рублей, из Новосибирска в Томск — от 2,1 тысячи рублей, из Москвы в Казань — от 4 тысяч рублей, из Москвы в Санкт-Петербург — от 4,5 тысячи рублей.

Более того, акция распространяется и на зарубежные рейсы. Из Иркутска в Пекин удастся улететь от 12,9 тысячи рублей, в Шанхай — от 14,7 тысячи рублей, из Москвы в Анталью — от 15 тысяч рублей.

Ранее российские курортные отели анонсировали скидки к «черной пятнице». К примеру, дисконт до 50 процентов предложила компания «Ателика».

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      Фариза Бацазова
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