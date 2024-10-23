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12:30, 23 октября 2024Забота о себе

Посещавшая туалет 40 раз в день женщина рассказала о жизни без кишечника

Surrey Live: посещавшая туалет 40 раз в день фитнес-тренер лишилась кишечника

Фото: Shutterstock / Fotodom

37-летняя фитнес-тренер Чарли Райан лишилась кишечника из-за нескольких хронических болезней. О жизни после удаления органа она рассказала изданию Surrey Live.

По словам женщины, в 33 года у нее диагностировали язвенный колит, при котором воспаляется прямая кишка, и вызывающий боль в животе и диарею синдром раздраженного кишечника. Из-за частых обострений этих заболеваний она то и дело оказывалась в больнице. К тому же у Райан развилось кожное заболевание, проявлявшееся лихорадкой и язвами по всему телу.

Однако самым тяжелым осложнением болезней ЖКТ для фитнес-тренера стала невозможность нормально питаться. «Я была истощена до такой степени, что мой мозг отключался. Врачи сказали, что мне понадобится операция и временная стома, чтобы снять воспаление. Но эти меры не помогли, мне становилось только хуже. Я по 40 раз в день посещала туалет и носила подгузники», — поделилась она воспоминаниями.

Врачи пациентке сделали МРТ, которое показало, что из-за хронического воспаления в ее кишечнике образовались отверстия. Из-за этого хирурги были вынуждены полностью удалить ей кишечник.

Теперь Райан живет с постоянной стомой, но чувствует себя хорошо. По словам женщины, изначально она испытала шок, с которым справилась в течение нескольких недель. «Сначала я даже не могла смотреть на свой мешок с калом, однажды даже упала в обморок во время его замены, настолько это все казалось мне уродливым. Но я справилась», — призналась она.

После реабилитации женщина вернулась к спорту и теперь считает, что все закончилось для нее наилучшим образом.

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      Алиса Дмитриева
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