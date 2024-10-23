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20:07, 23 октября 2024Мир

Посольство России раскрыло еще один маршрут поставок оружия на Украину

Посольство России: Британия прикрывает поставки оружия для ВСУ по Черному морю

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Великобритания пользуется защитой зернового коридора в качестве предлога, чтобы прикрывать поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает посольство России в Лондоне, передает ТАСС.

«Власти Великобритании заявили о наращивании ударов России по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы задерживает доставку продовольствия для нужд палестинского населения и поставок зерна странам Глобального Юга. Это является настоящим саморазоблачением. Обсуждение этой темы в очередной раз подтверждает вовлеченность Запада в поставки оружия для ВСУ по Черному морю с задействованием сухогрузов, принадлежащим третьим странам», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве подчеркнули, что очередное выделение средств Лондоном на самом деле предназначается «не для защиты так называемого зернового коридора, а для прикрытия поставок оружия Украине морским путем».

Ранее офис британского премьер-министра Кира Стармера сообщил, что Великобритания выделит дополнительные 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины на море. Уточнялось, что «речь о сотнях морских беспилотников и радиолокационных станций».

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      Дарья Устьянцева
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