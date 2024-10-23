Британия выделила 155 миллионов долларов на военную поддержку Украины на море

Британия выделила $155 млн на морские беспилотники и радарные системы для ВСУ

Великобритания выделит дополнительные 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины на море. Об этом говорится в заявлении офиса британского премьер-министра Кира Стармера.

Данные средства будут направлены в том числе на закупку для Вооруженных сил Украины (ВСУ) морских беспилотников и радарных систем. Уточняется, что «речь о сотнях морских беспилотников и радиолокационных станций». Также отмечается, что Лондон ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще сотен морских беспилотников.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России, но в рамках международного гуманитарного права. По его словам, окончательное решение по ударам принимает непосредственно Киев.