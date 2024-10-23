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20:29, 23 октября 2024Россия

Появилось видео артиллерийских ударов российских десантников в Курской области

Минобороны России показало кадры ударов артиллеристов ВДВ в Курской области

Минобороны России показало видео с артиллерийскими ударами российских десантников в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила оборудованный опорный пункт ВСУ с личным составом в одной из лесопосадок. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией», — говорится в сообщении.

На кадрах виден момент заряда гаубицы «Мста-Б». После наводки артиллерист выстреливает. Затем другая камера показывает сверху район обстрела. Отмечается, что удар был нанесен по скоплению живой силы украинских войск.

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В этот же день стало известно, что российские войска уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley в Курской области. Помимо того, Вооруженным силам России удалось уничтожить еще две БМП, семь боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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