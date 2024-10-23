Пожилой россиянин ушел на СВО вслед за сыном

В Дагестане пожилой мужчина ушел на СВО вслед за сыном

В Дагестане пожилой мужчина ушел на специальную военную операцию (СВО) вслед за сыном. Об этом пишет портал «Мирмол».

Как пишет издание, россиянин решил подписать контракт с Минобороны и отправиться на фронт, чтобы «поддержать сына, который с первых дней спецоперации несет службу».

Известно, что он — отец двоих детей и дедушка троих внуков, работал преподавателем в местном колледже.

Ранее житель Приморья отказался от брони и также отправился на СВО вслед за сыном. Спустя год он получил ранение и остался без обеих ступней.