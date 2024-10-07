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18:02, 7 октября 2024Россия

Россиянин отказался от брони и отправился в зону СВО вслед за сыном

Житель Приморья отказался от брони и отправился в зону СВО вслед за сыном

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Приморья Георгий Казук отказался от брони и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за сыном. Об этом сообщают «Вести. Приморье».

Как рассказал Казук каналу, до отправки на фронт он работал в Росгвардии и охранял судостроительный завод «Звезда», у него была бронь, по которой он не мог быть призван на передовую по мобилизации. Однако через несколько месяцев был мобилизован сын россиянина, и тогда он решил отказаться от брони и отправиться на фронт.

Спустя год Георгий Казук получил ранение — попав под минометный обстрел, остался без обеих ступней. По ранению мужчина вернулся домой, уточняет канал.

Ранее житель Башкирии отправился на СВО и занял место не вернувшегося с фронта сына, взяв его позывной Клен. Военный получил на СВО уже два ранения.

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      Елена Торубарова
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