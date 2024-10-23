Позиции стран БРИКС по Украине вошли в декларацию саммита

В декларации БРИКС страны напомнили о позициях по ситуации на Украине

В итоговой декларации саммита БРИКС в Казани стран-участницы межгосударственного объединения напомнили о национальных позициях по ситуации на Украине. Документ под названием «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» опубликован на официальном сайте Кремля.

«Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая [Совет Безопасности] СБ ООН и [Генеральную ассамблею] ГА ООН», — говорится в тексте.

Страны БРИКС подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Также упоминается предложение о посредничестве, призванное обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством дипломатии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию. В ней содержатся общие оценки ситуации в мире и цели на долгосрочную перспективу.