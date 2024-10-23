Президент России Путин заявил о принятии итоговой декларации саммита БРИКС

Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, где содержатся общие оценки ситуации в мире и цели на долгосрочную перспективу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, документ будет распространен в Организации Объединенных Наций (ООН) как совместный.

Ранее Путин рассказал, что во время председательства России входящие в БРИКС страны работали по трем направлениям, включающим политику безопасности, экономику и гуманитарное развитие.

«Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем», — сказал глава РФ.