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12:46, 23 октября 2024Мир

Путин назвал основные направления работы БРИКС во время председательства России

Путин: во время председательства РФ страны БРИКС работали по трем направлениям

Фото: Алексей Даничев / ТАСС

Во время председательства России входящие в БРИКС страны работали по трем направлениям, включающим политику безопасности, экономику и гуманитарное развитие. Об этом на заседании саммита БРИКС в Казани рассказал российский лидер Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем», — сказал глава РФ.

По словам Путина, члены БРИКС сотрудничали «по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах».

Ранее Путин назвал страны БРИКС единомышленниками России. Он подчеркнул, что все представители БРИКС придерживаются идей равенства, добрососедства и взаимного уважения.

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      Виктория Кондратьева
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