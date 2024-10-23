Путин назвал основные направления работы БРИКС во время председательства России

Во время председательства России входящие в БРИКС страны работали по трем направлениям, включающим политику безопасности, экономику и гуманитарное развитие. Об этом на заседании саммита БРИКС в Казани рассказал российский лидер Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.
«Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных глобальных и региональных проблем», — сказал глава РФ.
По словам Путина, члены БРИКС сотрудничали «по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах».
Ранее Путин назвал страны БРИКС единомышленниками России. Он подчеркнул, что все представители БРИКС придерживаются идей равенства, добрососедства и взаимного уважения.