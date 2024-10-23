Путин назвал государства — участников БРИКС единомышленниками

Путин назвал единомышленниками суверенные государства — участники БРИКС

Глава России Владимир Путин назвал единомышленниками государства — участников организации БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры», — заметил политик, выступая на заседании саммита объединения в узком составе.

По словам Путина, все представители БРИКС придерживаются идей равенства, добрососедства и взаимного уважения. Страны — участницы организации выступают за высокие идеалы дружбы, а также за всемирное процветание. Политик добавил, что в БРИКС готовы нести ответственность за будущее мира, а также оказывать положительное влияние на глобальную безопасность и решение острых региональных проблем.

Ранее глава России предложил сформировать список государств — партнеров БРИКС. Он заметил, что перечень стран важно зафиксировать в итоговой декларации саммита в Казани.