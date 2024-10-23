Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:38, 23 октября 2024Мир

Путин предложил сформировать список государств-партнеров БРИКС

Путин: важно зафиксировать список государств-партнеров БРИКС в декларации

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Список государств-партнеров БРИКС важно зафиксировать в итоговой декларации саммита в Казани. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин в ходе заседания в узком составе, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский лидер напомнил, что на саммите объединения в Йоханнесбурге участники договорились разработать модальности и категории государств-партнеров БРИКС и сформировать список стран на получение такого статуса.

«Решение на этот счет важно отразить в итоговой казанской декларации», — сказал Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тринадцать стран сейчас претендуют на статус государств-партнеров БРИКС. Он отметил, что эта тема является предметом консультаций между делегациями.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал назвал ноябрь решающим месяцем для СВО. Он предрек окончание конфликта на условиях Москвы

      Бывший исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя признал вину в коррупции

      В России командир взвода ВСУ получил пожизненный срок за обстрел Мариуполя

      В Грузии рассказали об уговорах Запада присоединиться к санкциям против России

      Помощник президента России прокомментировал планы Зеленского по конфликту

      47-летняя Наталия Орейро показала фото без бюстгальтера

      В России рыбаки на месяц застряли в тайге и выжили

      Хуснуллин заявил об отказе от господдержки ипотеки на период высокой инфляции

      В Кремле рассказали о новых критериях приема стран в БРИКС

      Режиссер «Гардемаринов» отреагировала на сообщения об ухудшении состояния

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше