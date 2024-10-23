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10:50, 23 октября 2024Экономика

Права на бренды напитков Zuko и Yupi вернули компании из Чили

Арбитражный суд Москвы вернул права на Zuko и Yupi компании Tresmontes Lucchetti

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Арбитражный суд Москвы вернул права на бренды напитков Zuko и Yupi чилийской компании Tresmontes Lucchetti. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает «Коммерсантъ».

Правообладатель зарегистрировал товарные знаки порошковых концентратов в 1995 году. Однако при попытке продлить действие брендов компания узнала, что права принадлежат подмосковному ООО «Свит», который впоследствии передал их московскому ООО «Канди Трейд».

Суд установил, что договоры в Роспатенте зарегистрировал российский патентный поверенный по доверенности от Хосе Антонио Вилсона, который не знал русского языка и не мог подписать доверенность. У местной компании запросили документы для подтверждения решения о передаче брендов, но их не предоставили. Доводы, что правообладатель не использует упомянутые товарные знаки в России, суд также не убедили.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) захотела ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. Для этого предложили установить для торговых площадок «единую процедуру реагирования», интегрировать их базы с реестрами Роспатента и усилить ответственность за продажу контрафакта. Кроме того, в ассоциации считают, что нужно обязать маркетплейсы блокировать трансакции в отношении всех товаров под брендом правообладателя.

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      Вячеслав Агапов
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