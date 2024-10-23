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11:25, 23 октября 2024Россия

Пришедшую на урок с дуршлагом на голове учительницу из Подмосковья наказали

Shot: учительницу-пастафарианку из подмосковных Химок отстранили от уроков

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Учительницу русского языка из подмосковных Химок, которая объявила себя пастафарианкой и пришла на урок с дуршлагом на голове, наказали. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, после того как на педагога нажаловались родители школьников, женщину отстранили от занятий. Сейчас в отношении нее проводится проверка о соответствии должности. При этом официально россиянка считается психически здоровой.

22 октября стало известно, что преподавательница с посудой на голове провела урок русского языка, на котором рассказала детям об основах пастафарианства. Когда ее вызвали к директору для дачи объяснений, учительница сравнила дуршлаг с крестиком и хиджабом.

Пастафарианство, или церковь Летающего макаронного монстра, появилась в 2005 году. Ее основал американец Бобби Хендерсон в знак протеста против преподавания концепции божественного происхождения мира в школах США. При этом в Новой Зеландии культ официально признан религией, а его священнослужители вправе заключать религиозные браки.

В 2016 году культ также пытались зарегистрировать в России, однако Минюст отказал в этом, объяснив, что устав организации не соответствует требованиям законов. Однако в ведомстве подчеркнули, что после устранения нарушений лидеры церкви могут подать документы повторно.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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