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19:23, 23 октября 2024Наука и техника

У психопатов обнаружили эмоциональную слепоту

PLOS ONE: у психопатов обнаружили эмоциональную слепоту

Фото: fiffo78 / Shutterstock / Fotodom

Ученые Общества Макса Планка во Фрайбурге обнаружили связь между психопатией и алекситимией, также известной как эмоциональная слепота. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, проливает свет на причины трудностей с эмпатией и регулированием эмоций у психопатических личностей.

Алекситимия — это состояние, при котором человек не способен распознавать и описывать собственные эмоции, что ограничивает его эмоциональные способности. Исследование показало, что люди с выраженными психопатическими чертами, такими как безразличие и расторможенность, часто страдают этим состоянием, что может объяснять их эмоциональные дефициты.

В исследовании участвовали две группы: 315 человек из общей популяции и 50 пациентов психиатрической клиники. Участники заполнили анкеты, измеряющие психопатические черты (TriPM), эмпатию, алекситимию и стратегии регуляции эмоций. Пациенты клиники были госпитализированы в судебно-медицинскую клинику после совершения преступлений в состоянии невменяемости или под воздействием наркотиков.

Результаты показали, что группа пациентов продемонстрировала более высокий уровень смелости, подлости и расторможенности по сравнению с общей популяцией. Это подтвердило предыдущие исследования, согласно которым люди, находящиеся в судебно-медицинских учреждениях, чаще демонстрируют психопатические черты.

Новым открытием стало то, что люди с сильными психопатическими чертами часто испытывают трудности с распознаванием и описанием собственных эмоций, что, в свою очередь, снижает их способность к эмпатии и регуляции эмоций. Это подчеркивает важность алекситимии как одного из факторов, влияющих на эмоциональные нарушения при психопатии.

Исследователи полагают, что терапия, направленная на улучшение эмоциональной осведомленности у людей с психопатическими чертами, может способствовать повышению их эмпатии и способности регулировать эмоции. Это, в свою очередь, может снизить риск повторного правонарушения у пациентов судебно-медицинских учреждений.

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      Александр Еникеев
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