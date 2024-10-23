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17:30, 23 октября 2024Мир

Путин встретился с президентом Венесуэлы

Путин встретился с президентом Венесуэлы Мадуро в Казани

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин встретился со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Знаю, что нашим венесуэльским друзьям близки те основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения», — рассказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия поддерживает стремление Венесуэлы наладить работу с клубом БРИКС. Кроме того, он поблагодарил венесуэльскую сторону за борьбу с русофобией. В свою очередь Мадуро назвал саммит историческим событием.

Ранее Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках саммита лидеров стран БРИКС в Казани. Лидеры обсудили вопросы международной повестки и заключение нового двустороннего договора о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

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      Максим Габриелян
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