Путин встретился с президентом Венесуэлы Мадуро в Казани

Президент России Владимир Путин встретился со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Знаю, что нашим венесуэльским друзьям близки те основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения», — рассказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия поддерживает стремление Венесуэлы наладить работу с клубом БРИКС. Кроме того, он поблагодарил венесуэльскую сторону за борьбу с русофобией. В свою очередь Мадуро назвал саммит историческим событием.

Ранее Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках саммита лидеров стран БРИКС в Казани. Лидеры обсудили вопросы международной повестки и заключение нового двустороннего договора о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.