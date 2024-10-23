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16:12, 23 октября 2024Мир

Началась встреча Путина с президентом Ирана

В Казани началась встреча Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Глава российского государства Владимир Путин начал встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках саммита лидеров стран БРИКС в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках встречи лидеры стран обсудят вопросы международной повестки и заключение нового двустороннего договора о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

Пезешкиан прибыл на саммит БРИКС по приглашению российского президента 22 октября. В аэропорту иранского лидера встретил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что подписание нового договора между Россией и Ираном может произойти в ходе саммита БРИКС.

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      Виктория Кондратьева
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