Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:01, 23 октября 2024Бывший СССР

Путин рассказал об успехах России на фронте

Песков: Путин отмечает успехи РФ на фронте и нежелание Киева вести переговоры

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин отмечает нежелание Киева вести переговоры и успехи РФ на фронте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, российский лидер дает четкие оценки текущего положения дел и перспектив урегулирования конфликта. «Отмечая, конечно, нежелание украинской страны вести какие-то переговоры и весьма и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ», — сказал Песков о темах, которые Путин обсудил с лидерами стран, прибывшими на саммит БРИКС.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Путин в личном общении с главами стран БРИКС поднимал тему Украины на полях саммита. Он добавил, что по итогам мероприятия будет подготовлена декларация БРИКС по украинской проблематике, ее положения уже согласованы.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об успехах России на фронте

      В Минцифры рассказали о сотнях созданных за 2024 год поддельных сайтов МВД

      Депутат Рады рассказал о взрывах в районе аэродрома в Черкасской области

      Раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы

      Стена столетнего дома рухнула в российском городе

      Раскрыты подарки для глав делегаций БРИКС

      Samsung выпустит смартфон с тремя экранами

      В Кремле оценили мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

      Депутат Госдумы рассказал о «беспримерном пофигизме» и «рекорде бюрократии» на СВО

      Россиянка отдала аферистам четыре квартиры и автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше