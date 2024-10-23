Путин рассказал об успехах России на фронте

Песков: Путин отмечает успехи РФ на фронте и нежелание Киева вести переговоры

Президент России Владимир Путин отмечает нежелание Киева вести переговоры и успехи РФ на фронте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, российский лидер дает четкие оценки текущего положения дел и перспектив урегулирования конфликта. «Отмечая, конечно, нежелание украинской страны вести какие-то переговоры и весьма и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ», — сказал Песков о темах, которые Путин обсудил с лидерами стран, прибывшими на саммит БРИКС.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Путин в личном общении с главами стран БРИКС поднимал тему Украины на полях саммита. Он добавил, что по итогам мероприятия будет подготовлена декларация БРИКС по украинской проблематике, ее положения уже согласованы.