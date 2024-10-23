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09:52, 23 октября 2024Мир

Путин встретится с президентом Венесуэлы в Казани

Песков: президент Путин встретится в Казани с коллегой из Венесуэлы Мадуро

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин встретится с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро в среду, 23 октября, на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Да, подтверждаю», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о планах Путина встретиться с Мадуро.

Ранее глава министерства связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес рассказал, что Путин и Мадуро обсудят использование искусственного интеллекта (ИИ) в когнитивной войне, которую ведет НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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