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01:43, 23 октября 2024Мир

Россия и Венесуэла обсудят использование ИИ в войне НАТО

Няньес: Россия и Венесуэла обсудят использование ИИ в когнитивной войне НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergio Flores / Reuters

Россия и Венесуэла обсудят использование искусственного интеллекта (ИИ) в когнитивной войне, которую ведет НАТО. Об этом агентству РИА Новости на полях саммита БРИКС в Казани заявил глава министерства связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес.

«Это одна из тем, которую мы собираемся обсудить на межправкомиссии: проблемы, с которыми сталкиваются обе страны перед лицом новых информационных технологий и использования ИИ в когнитивной войне, которую ведет НАТО в мире», — сказал он.

Он также отметил, что Венесуэла намерена идти по пути России, которая имеет «свои собственные платформы, свои собственные социальные сети». Няньес подчеркнул, что сейчас необходимо создавать «новые голоса», способные «спасти правду, с которой расправился Запад».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что саммит БРИКС в Казани является историческим событием. Он отметил, что это — первый раз, когда глава Венесуэлы лично присутствует на встрече лидеров стран БРИКС.

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      Артём Верейкин
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