Путин высказался о влиянии БРИКС на мировую стабильность

Путин: страны БРИКС на деле позитивно влияют на мировую стабильность

Все страны БРИКС не на словах, а на деле позитивно влияют на мировую стабильность. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на заседании саммита БРИКС в узком составе, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Все наши государства (...) не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем», — сказал он.

По словам российского лидера, что в этом и заключается суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене. Путин также подчеркнул, что он отвечает чаяниям так называемого мирового большинства, поскольку в мире происходят «поистине кардинальные изменения».

Ранее Путин предложил сформировать список государств-партнеров БРИКС. Президент России отметил, что список важно зафиксировать в итоговой декларации саммита в Казани.