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12:05, 23 октября 2024Мир

Путин высказался о влиянии БРИКС на мировую стабильность

Путин: страны БРИКС на деле позитивно влияют на мировую стабильность
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Все страны БРИКС не на словах, а на деле позитивно влияют на мировую стабильность. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на заседании саммита БРИКС в узком составе, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Все наши государства (...) не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем», — сказал он.

По словам российского лидера, что в этом и заключается суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене. Путин также подчеркнул, что он отвечает чаяниям так называемого мирового большинства, поскольку в мире происходят «поистине кардинальные изменения».

Ранее Путин предложил сформировать список государств-партнеров БРИКС. Президент России отметил, что список важно зафиксировать в итоговой декларации саммита в Казани.

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      Виктория Кондратьева
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