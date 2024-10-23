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12:39, 23 октября 2024Бывший СССР

Раскрыто мнение США о «плане победы» Зеленского

The Economist: США считают «план победы» Зеленского провальным

Фото: Johanna Geron / Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского считают в США неосуществимым. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с The Economist.

«Они говорят, что это неосуществимо, хотя частично проблема заключается в том, что они не говорят этого президенту в глаза»,— рассказал источник The Economist.

Он добавил, что «план победы» Зеленского необходимо воспринимать как «дипломатию принуждения» России вести переговоры на выгодных Киеву условиях.

Ранее стало известно, что Зеленский дал поручение разработать еще один план на случай продолжения конфликта. В отличие от нашумевшего «плана победы» Зеленского, новый «план» подразумевает действия руководства Украины, а не его западных союзников.

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      Валентин Карант
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