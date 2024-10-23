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19:31, 23 октября 2024Мир

Раскрыты детали уничтоженного мятежниками Ил-76 в Судане

Reuters: сбитый самолет Ил-76 мог снабжать город Эль-Фашир в Северном Судане

Фото: Reuters

Сбитый повстанцами самолет Ил-76 мог иметь российский экипаж и снабжать город Эль-Фашир в Северном Судане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Источник позже сообщил, что сбитый Ил-76 был транспортным самолетом, который использовался для сброса с воздуха оружия, боеприпасов и продовольствия в Эль-Фашир, где армия и союзные ей бывшие группировки в течение нескольких месяцев пытались отразить атаки повстанцев», — отмечается в материале агентства.

Также отмечается, что судно было сбито после доставки груза. При этом авторы материала считают, что самолет мог якобы в разное время поддерживать разные силы, участвующие в гражданской войне.

Ил-76Т принадлежал компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Самолет был зарегистрирован в авиационном реестре Киргизии. В соцсетях быстро распространились снимки обнаруженных на месте катастрофы документов пилотов, среди которых был паспорт на имя Антона С. и удостоверение на имя Виктора Гранова.

С 2023 года в Судане продолжается гражданская война из-за конфликта фактического главы государства Абделя Фаттаха аль-Бурхана, возглавляющего Суверенный Совет, и лидера Сил быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагло. Политический кризис в Судане начался после того, как в 2019 году в результате военного переворота был отстранен от власти президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет.

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      Максим Габриелян
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