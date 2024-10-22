Россиянин был на борту самолета, который сбили мятежники в Судане. До крушения он успел прислать видео родным

В сбитом в Судане грузовом самолете Ил-76 был россиянин Антон Селиванец

Россиянин Антон Селиванец находился на борту грузового самолета Ил-76, который сбили мятежники в Судане. До крушения он прислал видео родным, они и подтвердили информацию.

За несколько часов до авиакатастрофы мужчина прислал родственникам видео, снятое на высоте 8,5 тысячи метров. Его брат рассказал, что они, хоть и переписывались, но редко созванивались, потому он был удивлен.

А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет брат Антона Селиванца

Селиванец часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь. Когда брат спросил, не страшно ли ему, тот отвечал, что кому-то надо это делать.

В России у Антона осталась семья.

На борту сбитого Ил-76 могли находиться еще россияне

По некоторым данным, один из них — главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов, его документы попали на распространившееся в сети видео. Предварительно, с ним были еще несколько коллег, среди которых и Селиванец. В посольстве России заявили, что находятся в контакте с местными властями и выясняют все подробности произошедшего. Процесс осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

Между тем, как стало известно Mash, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктор Гранов раньше был учредителем закрытого акционерного общества «Авиакомпания "Пилот"». На одном из авиационных форумов его якобы критиковали за то, что он экономил на обслуживании Ан-12, который принадлежал его фирме.

33-летний Селиванец, уроженец города Туймазы в Башкирии, вместе с Грановым летел чинить самолет ОАЭ с военной помощью, который в начале октября неудачно приземлился, повредил шасси и двигатели. На борту грузового Ил-76 были запасные части и инструменты для ремонтных работ.

Самолет сбили 21 октября

Ил-76Т принадлежал компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Самолет был зарегистрирован в авиационном реестре Киргизии и принимал участие в доставке помощи из ОАЭ в Ам-Джерес на востоке Чада. В соцсетях быстро распространились снимки обнаруженных на месте катастрофы документов пилотов, среди которых был паспорт на имя Антона С. и удостоверение на имя Виктора Гранова.

С 2023 года в стране продолжается гражданская война из-за конфликта фактического главы государства Абделя Фаттаха аль-Бурхана, возглавляющего Суверенный Совет, и лидера Сил быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагло. Политический кризис в Судане начался после того, как в 2019 году в результате военного переворота был отстранен от власти президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет.