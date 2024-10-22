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08:03, 22 октября 2024Россия

Россиян на борту разбившегося в Судане самолета отправил брату видео

Находившийся на борту сбитого в Судане Ил-76 Селиванец снял видео до крушения

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россиянин Антон Селиванец, который находился на борту самолета Ил-76, разбившегося в Судане, отправил брату видео, снятое на высоте 8,5 тыс. м. во время полета. Об этом сообщает RT со ссылкой на родственников россиянина.

По словам брата погибшего, они не виделись много лет, но часто переписывались. «А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца», — рассказал он. Собеседник добавил, что Антон Селиванец часто бывал в местах военных конфликтов и доставлял туда гуманитарную помощь.

Ранее в Судане сбили самолет, на борту которого могли находиться россияне. Ролик с падением самолета и кадры последствий авиакатастрофы опубликовал Telegram-канал Mash.

Посольство России в Судане прокомментировало заявление военизированной организации «Силы быстрого реагирования» об ударе по самолету с гражданами России на борту. В дипмиссии заверили, что принимают все необходимые меры для уточнения обстоятельств инцидента.

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      Сергей Грехов
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