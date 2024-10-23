Раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы

Продюсер Рольгейзер раскрыл цену выступления артистов на новогодних корпоративах

Продюсер Денис Рольгейзер рассказал, как меняются цены на выступления артистов в период проведения новогодних корпоративов. Его слова приводит MK.RU.

Концертный директор отметил, что стоимость выступлений артистов в декабре выше, чем в другое время. «Единого прайса нет. Все обсуждается индивидуально, и, конечно же, финальная стоимость всегда остается конфиденциальной информацией между заказчиком и менеджментом артиста», — сказал он.

Рольгейзер добавил, что обычно «новогодний ценник» выше в 1,5-2 раза. «Но опять же надо смотреть на обычный прайс. Если он 5-7 миллионов, то заказчик в Новый год может заплатить 10-15», — уточнил продюсер.

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