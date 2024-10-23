Литва разорвет соглашение о торговом судоходстве с Россией

Правительство Литвы одобрило денонсацию соглашения с РФ о торговом судоходстве

Кабинет министров Литвы на заседании одобрил предложение о денонсации межправительственного соглашения с Россией о торговом судоходстве и передаст его на утверждение в Сейм (парламент). Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает ТАСС.

Министры отметили, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество остановлено почти полностью и его расширение невозможно, поэтому сохранять его не имеет смысла. Соглашение было подписано в 1993 году, в силу оно вступило в 1994-м.

Ранее Министерство экономики и инноваций Литвы сообщило о подписании с украинской компанией меморандума о намерениях по поводу строительства завода по производству гексогеновых взрывчатых веществ нового поколения. Работы должны начаться в 2025 году.

По доле помощи Украине в зависимости от размеров ВВП Литва остается одним из лидеров в Евросоюзе. С 2022 года, когда на территории республики начались боевые действия, Вильнюс отправил Киеву 1,45 миллиарда евро.