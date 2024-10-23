Реакцию Запада на возможную победу «Грузинской мечты» на выборах предрекли

Эксперт Гогава: Запад не признает выборы в Грузии при победе правящей партии

Запад не признает легитимными выборы в Грузии, если на них победит правящая партия республики «Грузинская мечта». Об этом заявил грузинский эксперт по международным отношениям, доктор политических наук Ираклий Гогава, передает РИА Новости.

«Сегодня в Грузии власть крепкая, правоохранительные органы компетентны и умеют работать в кризисных ситуациях. Народ тоже начеку и готов к действиям. Отсиживаться мало кто будет — ставки слишком высоки. Уверен, что справимся. И у власти, и у народа есть понимание, что, если дрогнем, мы можем потерять страну. Ясно, что [в случае победы правящей партии] будут последствия: Запад не признает легитимность выборов», — сказал он.

По словам эксперта, в качестве реакции на победу «Грузинской мечты» западные страны могут использовать санкции, демарши в международных организациях, упразднение безвизового режима Грузии с Евросоюзом и, замораживание процесса евроинтеграции Тбилиси. При этом он подчеркнул, что в противном случае перед Грузией стоит угроза «вступления в войну со всеми вытекающими».

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в Грузии есть группа лиц, готовящая государственный переворот после выборов 26 октября. По его словам, поводом для беспорядков послужат наблюдательные неправительственные организации.