Россия перестала быть основным поставщиком удобрений в Индию

Российский экспорт удобрений в Индию снизился до минимума с 2021 года

Россия перестала быть главным поставщиком удобрений в Индию, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

По итогам августа текущего года по сравнению с июлем объемы российского экспорта удобрений в страну упали в 17 раз — до минимальных с декабря 2021 года 77,3 миллиона долларов. В общей сложности за восемь месяцев Индия закупила российских удобрений на 998,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе РФ опустилась с первого на третье место в рейтинге основных поставщиков удобрений Индии. В настоящее время лидирующие позиции занимают Оман и Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, что за первые девять месяцев 2024 года экспорт энергетического угля из России в Индию рухнул на 26 процентов, до 6,1 миллиона тонн. Самое сильное падение наблюдалось в первом квартале — минус 43 процента (1,5 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.