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07:52, 23 октября 2024Экономика

Россия увеличила поставки США одного вида удобрений

С начала 2024-го РФ стала поставлять США на 73 % больше карбамидных удобрений

Фото: Sui Xiankai / XinHua / Global Look Press

С начала 2024 года Россия увеличила поставки минеральных удобрений за рубеж. Об этом со ссылкой на данные MMI сообщает «Коммерсантъ».

Экспорт карбамида и хлористого калия за девять месяцев вырос на 7 и 40 процентов в годовом выражении, до 7,2 и 6,9 миллиона тонн соответственно. Экспорт аммиачной селитры сократился на 1 процент, до 2,6 миллиона тонн, в основном из-за роста отгрузок на внутренний рынок.

Как отмечают эксперты рынка, главными направлениями продажи карбамида за рубеж стали США (18 процентов), Индия (12 процентов) и Бразилия (11 процентов). Американским партнерам стали поставлять больше одного вида удобрений на 73 процента в годовом выражении (отгрузки составили 1,06 миллиона тонн). С начала года доля РФ на рынке США увеличилась с 22 до 26 процентов. Такая тенденция объясняется высоким спросом внутри страны, низкими ценами, а также ограничением экспорта из Китая и крупными индийскими тендерами, которые перенаправили торговые потоки удобрений в Азию.

Руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков полагает, что к концу года экспорт карбамида из России вырастет до 10 миллионов тонн.

Основными импортерами хлористого калия из России стали Бразилия (3,5 миллиона тонн), Китай (2,75 миллиона тонн) и США (1,01 миллиона тонн). Поставки в эти страны за первые восемь месяцев выросли на 30, 105 и 58 процентов соответственно.

По данным министерства торговли и промышленности Индии, Россия перестала быть главным поставщиком удобрений в азиатскую страну. По итогам августа текущего года по сравнению с июлем объемы российского экспорта удобрений в страну упали в 17 раз — до минимальных с декабря 2021 года 77,3 миллиона долларов. С начала года Индия закупила российских удобрений на 998,7 миллиона долларов, в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

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      Вячеслав Агапов
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